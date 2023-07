Nel live di Cagliari aveva dato appuntamento a tutti al Red Valley. Ed eccolo qua, l’annuncio ufficiale della partecipazione del rapper olbiese al festival, in programma dal 12 al 15 agosto alla Olbia Arena.

Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu, sarà uno dei protagonisti della data di Ferragosto, come ufficializzato oggi, all’ora di pranzo, dall’organizzazione del Red Valley. Dopo le due ore di spettacolo dell’anno scorso, il “rapper dei record”, com’è stato ribattezzato, annoverato come il miglior performer attualmente attivo in Italia, dopo la serie di sold-out registrati con il “Flop Tour”, e padrone di casa, torna sul palco del Red Valley Festival, dove celebrerà la serata finale della manifestazione con un dj set adrenalinico condito dai sui più grandi successi.

Salmo va ad aggiungersi agli altri “big” della manifestazione: tra gli artisti già in line-up la kermesse vanta quest’anno, alla settima edizione, Lazza, Black Eyed Peas, Pinguini Tattici Nucleari, Sfera Ebbasta, Articolo 31, Paul Kalkbrenner, Madame ed Elodie.

