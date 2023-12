A Olbia è quasi tutto pronto per la notte più lunga dell'anno: fervono gli ultimi preparativi, check sound compreso, e il countdown può cominciare.

Sul molo Brin, off limit dal 22 dicembre, svetta un imponente palco con torri layer, led wall e impianti a ridotto impatto ambientale, in costruzione da due giorni: al lavoro, ventidue operai specializzati, quattro tecnici audio e cinque tecnici luci. Pronti, anche, il piano di sicurezza e quello sanitario: quarantacinque persone a sorvegliare l'ordine pubblico sotto il palco vista mare e diciotto, tra medici e infermieri.

Strade chiuse al traffico dalle 14 di domani e fino alle 6 dell'1 gennaio: sospesa la circolazione in Viale Principe Umberto, in via Bettino Craxi nel tratto compreso tra via Redipuglia e via Genova in direzione viale Principe Umberto, via Poltu Ezzu e l'uscita in questa via dalla Strada statale 125. L'unica strada accessibile è viale Isola Bianca lato sud direzione porto, a senso unico di marcia, ed è consentita la sosta dei veicoli lungo il lato mare.

Disponibilità di parcheggi, autorizzati dalla Port Authority, nel Molo 1 bis dalle 8 di domani e fino alla stessa ora del giorno successivo. L'evento si può raggiungere con le navette messe a disposizione dall'Aspo: a partire dalle 17 e fino alle 5, fanno da spola dal Centro commerciale Olbia mare fino alla rotatoria Su Mulinu e dal Centro commerciale Terranova fino alla rotatoria Sacro Cuore.

Il concerto di Capodanno comincia alle 22:30 con l'esibizione di Zucchero Fornaciari, accompagnato da due cantanti e dieci musicisti, e finisce intorno all’1:30 con lo show di Salmo. Nel mezzo, quindici minuti di fuochi pirotecnici sincronizzati con la musica, a cascata sul Golfo di Olbia per salutare il 2024.

© Riproduzione riservata