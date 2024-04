Il Red Valley annuncia Macklemore. Per l’unica data italiana del suo tour mondiale il rapper e cantautore statunitense, all’attivo 13,2 miliardi di streaming totali con hit come “Thrift Shop” e “ Can't Hold Us”, ha scelto Olbia, dove si esibirà nella prima serata del festival, in programma dal 14 al 17 agosto.

L’annuncio arriva durante la conferenza stampa che vede protagonisti il patron della manifestazione Luca Usai, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi e l’assessore comunale al Turismo Marco Balata, più Massimo Putzu, direttore dell’Aspo che avrà un ruolo importante nell’organizzazione dei flussi di persone dirette alla Olbia Arena.

«L’anno scorso furono 105mila: ci accontenteremmo di eguagliare quel risultato», sottolinea Usai. «Credo che il livello complessivo di quest’anno sia superiore a quello dell’anno scorso: in quattro giorni concentriamo artisti come Macklemore, Pezzali, Annalisa e i Club Dogo, e ancora Coez & Frah Quintale, Gazzelle, Irama, Salmo e Geolier», aggiunge Usai, che si appresta a ufficializzare gli ultimi headliners. «Saranno due dj, che verranno svelati nelle prossime settimane insieme agli ultimi artisti di supporto», si limita a dire per il momento.

Molto soddisfatta l’amministrazione. «Stiamo seriamente pensando di acquisire un’area a titolo definitivo dove questa e altre manifestazioni potranno essere realizzate senza problemi», interviene Nizzi. Gli fa eco Balata: «Al terzo anno di fila qua, il Red Valley è la miglior risposta a chi si chiede se Olbia sia davvero una città piena di problemi, come sostengono alcuni mezzo stampa o in consiglio comunale. Olbia è stata scelta perché è accogliente, sicura e pulita, sennò un evento così, che ci dà una visibilità internazionale, non potrebbe aver luogo».

