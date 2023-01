Primi ciak di “Clock” nel centro storico di Olbia. Sono iniziate in questi giorni le riprese dell'ultimo cortometraggio prodotto dalla Green Grass Film, già partner del Cinema Tavolara e del Jova Beach Party.

Un film che racconta la storia di un uomo perso nel vortice temporale di una vita della quale non ha più il controllo, a partire dall’ingresso in un pub e dall’incontro con un barista. Le riprese del corto, diretto e sceneggiato da Mirko Decandia e interpretato da due attori sardi, l’olbiese Valerio Asara, coautore della sceneggiatura, e il cagliaritano Mario Piso, dureranno circa 2 mesi. Dopodiché partirà la promozione e il tour attraverso i festival nazionali e internazionali.

«Abbiamo scelto di girare questo nuovo prodotto audiovisivo nella nostra città, per omaggiare il posto dove siamo nati e cresciuti», spiega il regista, che con Dimitri Tedde, Jimy Deiana, Janthima Verri, Riccardo Lampreu Arcangelo Lai e Pietro Deledda fa parte del gruppo di film-maker, creativi, sound-designer e fotografi alla base del progetto Green Grass Film, nato nel 2012. Una scelta che – tra le altre cose – conferma la crescente fama della Gallura come location eletta per le produzioni cinematografiche locali e straniere.

