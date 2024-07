Dopo la madrina, la ballerina già volto di “Amici” Anbeta Toromani, l’organizzazione de La Nuit des Étoiles annuncia che la conduzione dell’evento in programma sabato a Olbia è stata affidata alla giornalista Francesca Fagnani.

Una conduzione tutta femminile caratterizzerà, dunque, il gala di scena, a partire dalle 22, in Piazza Crispi, che per l’occasione diventerà un teatro a cielo aperto pronto a ospitare le esibizioni delle stelle della danza classica internazionale.

Giornalista, creatrice e protagonista della trasmissione “Belve” su Rai 2, Fagnani sarà il volto della notte gallurese, in cui per la prima volta la magia del balletto, declinata ai più alti livelli, prenderà corpo in un contesto aperto al grande pubblico, nel suggestivo scenario di Olbia.

Sotto la direzione artistica della coreografa Mavi Careddu, si esibiranno in città alcuni tra i più importanti nomi della danza classica mondiale. Tra le étoiles che parteciperanno all’evento spicca la presenza di Steven McRae, Primo Ballerino del Royal Ballet di Londra, e di Iana Salenko, Prima Ballerina dello Staatsballett di Berlino: la coppia porterà in scena la prima mondiale di una nuova coreografia del “Boléro” di Maurice Ravel.

Altrettanto attese le performance di Bleuenn Battistoni e Paul Marque, rispettivamente Ballerina Étoile e Ballerino Étoile dell’Opera di Parigi, che interpreteranno alcune coreografie del repertorio classico nelle versioni coreografiche di Rudolf Nureyev, proposte nel celebre teatro parigino.

