Un’altra ristoratrice presa di mira sui social, al punto da essere costretta a chiudere tutti i profili social e a temere per la sua attività e la sua incolumità.

È il caso di Ekla Vasconi, titolare del “Rigoletto” di Mantova, investita da una bufera di commenti negativi dopo la partecipazione al programma Sky “Quattro ristoranti” di Alessandro Borghese.

La ristoratrice è stata presa di mira per il suo atteggiamento durante la puntata, registrata solo pochi giorni fa. «Mi sono comportata male, tanto da risultare cattiva – spiega Vasconi intervistata dalla Gazzetta di Mantova – un lato di me che nella vita di tutti i giorni non mi caratterizza. Se fossi così, non potrei fare questo mestiere».

«Mi sono lasciata prendere la mano», ha anche ammesso, pur spiegando come non poteva certo immaginare che quella esperienza televisiva si sarebbe trasformata in un incubo.

«Non dormo da due notti, ho la testa piena di pensieri – aggiunge ancora – . Da quando è andata in onda la puntata di 4 Ristoranti, non faccio che ricevere commenti di odio. Addirittura attaccano la foto di me con mio figlio. Sono stata costretta a chiudere tutti i profili social».

E anche la pagina di Tripadvisor del locale è stata investita di recensioni negative. Dove si legge: «Arrogante e fastidiosa», «un ristorante da non frequentare», «il marito la dovrebbe licenziare», «in quel ristorante non metterò piede».

Un caso, purtroppo, che fa accendere qualche campanello d’allarme anche dopo quanto accaduto alla ristoratrice di Lodi Giovanna Pedretti.

Nel frattempo gli altri partecipanti alla puntata di “4 ristoranti” hanno lanciato un appello rivolto agli odiatori del web: «Datevi una regolata, è solo un gioco».

(Unioneonline/v.l.)

