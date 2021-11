I Maneskin non si fermano più.

Dopo il successo al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest e il recente tour americano, nel quale hanno aperto un concerto dei Rolling Stones, il gruppo romano ha trionfato agli Mtv European Music Awards di Budapest, vincendo il premio per la migliore rock band.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno battuto giganti della musica come Coldplay, Foo Fighters e The Killers. A contendere loro lo scettro anche Imagine Dragons e Kings Of Leon.

Si tratta del primo successo italiano in una delle categorie internazionali nella storia degli Ema. Nessun artista del nostro Paese aveva mai ottenuto nemmeno una nomination.

Sul palco i componenti della band si sono presentati vestiti in nero e oro, con il frontman in slip di pelle luccicanti, stivali e reggicalze. Non solo, hanno voluto sottolineare l’importanza delle battaglie per i diritti Lgbtq+, che nell’Ungheria di Orban sono sotto attacco, anche nel loro discorso.

"Quest'anno, in particolare, bisogna andar fieri del nostro paese per i risultati raggiunti non solo da noi, ma da tanti sportivi e da personalità della cultura", hanno dichiarato, "peccato per i diritti civili, dove continuiamo a rimanere indietro e invece per noi sarebbe stata la vittoria più importante". Un chiaro riferimento allo stop in Senato del Ddl Zan contro l’omotransfobia.

I quattro si sono inoltre esibiti al Papp László Budapest Sportarén con la loro ultima hit "Mammamia". Nella scenografia un gigantesco cartello con il titolo della canzone da cui sono poi esplosi fuochi d'artificio.

Tra gli altri vincitori, Ed Sheeran, che è stato insignito dei premi per le categorie "Best Artist" e "Best Song", ha infiammato il pubblico cantando "Overpass Graffiti" e "Shivers".

A ottenere il maggior numero riconoscimenti (quattro), tra cui "Best Pop", "Best K-Pop", "Best Group" (battendo anche i Maneskin) e "Biggest Fans", è stata la band sudcoreana BTS.

Lil Nas X ha vinto la categoria "Miglior video" con "Montero (Call Me By Your Name)", mentre Nicki Minaj ha ottenuto il premio per "Best Hip-Hop". Il "Best Italian Act" è andato, invece, al rapper Aka 7even che ha battuto Caparezza, Madame, Rkomi e proprio i Maneskin.

(Unioneonline/F)

