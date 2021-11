Un autunno di pace trascorso a rincorrere sogni. Dal reggaeton d'autore ma pur sempre ballabile di "Fertilia" gli Ok Ba lanciano un nuovo singolo: "Eli". Brano meno vivace come ritmo e testo, quasi a sottolineare il passaggio dalla fine dell'estate al freddo autunno. Il nome Ok Ba rappresenta il duo sassarese formato da Demis Posadinu e Alberto Atzori, che hanno deciso di mettere insieme le loro idee musicali tre anni fa.

"Non voglio niente perché/ ho qui duecento bambini che gridano/ e non mi ricordo perché/ voglio aspettare che il sole si spenga/ e ritorni l'autunno più giallo e marrone che c’è".

Prodotto insieme a Riccardo Onori e Christian Rigano, rispettivamente chitarrista e tastierista di Jovanotti, “Eli” è la luce che colora di arancione la fine di un inverno nero, il desiderio sfiorato di quello che non si può avere.

Durante la quarantena gli Ok Ba hanno pubblicato due cover, "Con Il Nastro Rosa" di Lucio Battisti e "Pensiero Stupendo" di Patty Pravo, mentre nell’estate del 2020 sono usciti con un nuovo singolo dal titolo "Milano Non Sente" affiancato da un videoclip diretto da Alessandro Tanca. La collaborazione con Riccardo Onori e Christian Rigano (Jovanotti, Elisa) e Pino “Pinaxa” Pischetola ha prodotto "Fertilia" e ora questo secondo singolo.

