Dopo la parentesi del concerto di Capodanno con Emis Killa, spostato in periferia ai Campi Neri per motivi di sicurezza, Nuoro prova a riprendersi il proprio centro storico e a restituirgli il ruolo di fulcro della vita cittadina.

Il 2026 si apre così nel segno della partecipazione e della vitalità urbana, grazie a un’iniziativa che unisce l’avvio dei saldi invernali a un evento musicale diffuso: il Centro Music Fest. Da sabato 3 gennaio, e per i successivi sessanta giorni, il centro storico ospiterà i Saldi Invernali 2026. Un appuntamento che, pur in un contesto in cui lo strumento dei saldi appare da tempo superato rispetto alle nuove dinamiche del commercio, continua a rappresentare per le attività del centro un’occasione concreta di lavoro, relazione e progettualità. I negozi scelgono di investire ancora una volta sulla qualità, sulla competenza e sulla prossimità, rafforzando il legame con la città e con chi la vive quotidianamente. L’iniziativa ha come obiettivo principale la promozione e la valorizzazione del centro storico, inteso come cuore economico, sociale e identitario di Nuoro, uno spazio di relazioni e di incontro oltre che di commercio diffuso e trasversale. Per celebrare l’inizio dei saldi e rendere il centro ancora più vivo e accogliente, il Centro commerciale naturale del Corso Garibaldi e dintorni ha organizzato il Centro Music Fest. Sabato 3 gennaio, a partire dalle ore 18, Corso Garibaldi si trasformerà in un palcoscenico urbano a cielo aperto, con cinque gruppi musicali dislocati in punti equidistanti lungo il corso, dall’ingresso all’angolo con via Manzoni fino alla parte più alta in prossimità dell’incrocio con via Tola. Le esibizioni dal vivo di Peppino Anfossi e Carlo Pieraccini, Rock in Trio, Nameless, Bette The Band e Lazyboys accompagneranno cittadini e visitatori in una serata di shopping, musica e convivialità. La festa proseguirà anche in Piazza Vittorio Emanuele, dove il locale Sa Comparia, a partire dalle 20.30, ospiterà l’appuntamento musicale “Happy New Year”, contribuendo a prolungare l’atmosfera di incontro e condivisione nel centro storico. Musica dal vivo, shopping e spazi urbani vissuti si intrecciano così in una visione che considera il centro storico non solo come luogo di acquisto, ma come spazio da abitare, attraversare e condividere. Il Centro Music Fest diventa quindi un segnale concreto di ritorno al cuore della città e di rilancio della sua funzione sociale.

