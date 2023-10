Cinquanta giovani strumentisti uniti dalla passione per la musica e la voglia di stare insieme.

Saranno in scena stasera a Dolianova per la rassegna "Note d'autunno" promossa dal Circolo musicale parteollese in collaborazione con l'associazione G. Verdi di Sinnai e la banda "V.Bellini" di Decimomannu. Il gruppo giovanile "Sandalia Sonos" mette insieme musicisti provenienti da 16 paesi del Parteolla, Campidano, Gerrei e Alta Marmilla.

Saranno diretti dai maestri Roberta Deiana, Filippo Ledda e Lorenzo Pusceddu. L'appuntamento è per le 19.30 nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo in viale Europa.

