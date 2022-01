Finita la prima ondata, è stata una delle prime “negazioniste” della pandemia con il suo ormai celebre “non ce n’è Coviddì” gridato dalle spiagge di Mondello ai microfoni della trasmissione di Barbara D’Urso.

Un tormentone che l’ha resa famosa, tra ospitate in tv e un profilo Instagram da 120mila followers, e che è diventato simbolo di un’estate spensierata dopo mesi di lockdown. Di un’estate in cui tutto pareva finito, ma nel giro di poche settimane siamo ripiombati nell’incubo e abbiamo passato un Natale in zona rossa.

Parliamo di Angela Chianello nota come Angela da Mondello. Ora il virus è entrato anche in casa sua, come lei stessa ha annunciato sul suo profilo Instagram: è risultato positivo il padre.

"Anche da noi è arrivato questo maledetto”, ha scritto, aggiungendo che il papà è asintomatico e sta a casa. “Ben ti sta”, le ha scritto qualcuno, ricordando la canzone e il video realizzati con tanto di assembramento a partire dal suo tormentone. “Peccato che non sia tu”, le ha scritto un altro.

La replica di Angela non si è fatta attendere: "Nonostante tutto, vi esce sempre cattiveria dalla bocca. Noi siamo tutti vaccinati, ma il Covid è venuto anche nelle nostre case. Adesso vi dico vacciniamoci. Ognuno è libero di pensare come vuole perché è giusto rispettare le nostre idee. Ma una sola cosa vi dico: mettetevi un rosario nelle mani e pregate anziché essere così cattivi. Ad alcuni il Covid ha peggiorato la cattiveria".

