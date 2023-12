Un concerto per le scuole e per gli appassionati di un classico di Natale. Il Mut, Museo della Tonnara di Stintino, ospita l’evento musicale “Lo Schiaccianoci” di Petr Ilic Cajkovskij, in programma giovedì 21 dicembre alle 10, con i musicisti Annamaria Carroni al flauto traverso, Cristiana Nuvoli al clarinetto e Antonella Chironi al pianoforte.

L’opera musicale natalizia per eccellenza è una combinazione di suoni che nel rispetto della letteratura daranno vita ad uno spettacolo stimolante. La musica è pura magia per una fiaba senza tempo che conduce l’ascoltatore in un viaggio nel regno della fantasia per celebrare le festività natalizie. Il testo racconta della vigilia di Natale in casa del signor Stahlbaum quando arriva un amico, il signor Drosselmeyer, carico di doni.

Alla piccola Clara viene regalato uno schiaccianoci a forma di soldatino. Nei sogni della bambina sarà il principe azzurro, ma prima che scocchi l’ora del lieto fine ci saranno molte avventure da affrontare. La manifestazione si inserisce nel cartellone di Naddali a L’Isthintini.

