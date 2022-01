Non è un buon momento per Nancy Brilli, che sul suo profilo Instagram ha postato una serie di stories e video in cui annuncia la sua ultima disavventura.

L’attrice ha contratto il Covid e non sta per niente bene: “Mi sento una schifezza, mi è presa brutta, brutta con una stanchezza mortale e tosse d’oltretomba”.

"Dopo la schiena rotta, la congiuntivite a entrambi gli occhi, il dito rotto a un piede, ora il Covid. Basta, direi basta”, scrive. Ma riesce anche a prenderla con spirito quando con la mascherina inizia a cantare una canzone dei Rolling Stones.

Nancy Brilli ha inoltre mostrato una foto con il saturimetro che indica un dato allarmante, saturazione all’84%. L’attrice si è recata in pronto soccorso al Sant’Eugenio di Roma, come mostra da alcune foto. E dopo i vari tentativi di prelievi ha mostrato i lividi che le hanno lasciato e la tac polmonare.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata