Proseguono senza sosta gli appuntamenti dell'edizione 2023 di Musica sulle Bocche. Sabato 26 agosto, alle 21.30, il festival farà tappa a Ploaghe con uno spettacolo del trio composto da Peppe Servillo alla voce, Javier Girotto al sax e Natalio Mangalavite al pianoforte dal titolo "L'anno che verrà", un omaggio a Lucio Dalla che andrà in scena nel chiostro della chiesa di Sant’Antonio da Padova.

«Lucio Dalla sapeva indagare il futuro con le sue canzoni da profeta e per questo ci avviamo con la lampada a ripercorrerle, canzoni antiche come la terra, ma con dentro un motore che guarda il domani - dichiara Peppe Servillo -. Lucio Dalla ha sempre intercettato il comune sentire traducendolo in forma poetica e popolare grazie anche alle sue grandi doti di interprete. Il nostro tentativo è quello di rileggere i suoi brani nella speranza di ritrovare nella sua scrittura la capacità di fare della canzone un segnale imprescindibile del nostro cercare la vita, del fare poesia».

Domenica 27 agosto ci si sposterà a Nulvi, dove alle 20, nella Chiesa della Beata Vergine Assunta, il violoncellista cagliaritano Gianluca Pischedda presenterà il suo progetto “Alone”.

