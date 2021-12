Cinquanta coristi e trenta strumentisti: un imponente schieramento per l’evento “In nativitate domini”, concerto sinfonico-corale che mette insieme l’Associazione Corale Luigi Canepa e la Polifonica Santa Cecilia di Sassari. Due gli appuntamenti: lunedì 20 dicembre nella cattedrale di San Nicola a Sassari e martedì 21 alla Scuola civica “Antonietta Chironi” di Nuoro.

Il programma prevede musiche sacre: il Magnificat in Si bemolle maggiore per soli, coro e archi di Francesco Durante e la cantata “Languet anima mea” di Francesco Bartolomeo Conti, diretti da Matteo Taras, insieme alla Messa n. 2 in Sol maggiore D167 per soli, coro e archi di Franz Schubert diretta da Luca Sirigu.

Le due corali saranno accompagnate dall’Orchestra d’archi Enarmonia, mentre i solisti, tutti giovani cantanti sardi, saranno i soprani Ilaria Vanacore e Valentina Satta, il tenore Claudio Deledda e il basso Francesco Solinas.

“Dopo il lungo blocco imposto dal Covid volevamo comunicare passione per la musica e fiducia nel futuro”, spiegano i due presidenti degli ensemble sassaresi, Federico Tolu e Denise Gueye.

L’evento sarà aperto, ma con prenotazione obbligatoria.

