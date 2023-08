Il successo degli ultimi brani ha confermato il deejay e producer Sandro Puddu ai vertici della classifica internazionale nel genere funky house. L’artista originario di Macomer (da alcuni anni risiede a Samugheo in Provincia di Oristano) è il primo producer sardo nella classifica di Beatport, piattaforma specializzata in musica dance elettronica, funky house e musica di diversi generi.

La sua ultima traccia “Jump” in pochi giorni ha scalato la classifica raggiungendo la 36esima posizione, ma è il singolo “You’re Simply the Best” basato sul celebre brano di Tina Turner a fermarsi al 16° posto dopo aver raggiunto, subito dopo la scomparsa della regina del rock, anche la Top 10. “In Sardegna la musica elettronica sta vivendo un buon successo e un periodo di rinnovato interesse, per me è una grande soddisfazione aver raggiunto determinati risultati, è uno stimolo ad andare avanti e un premio per l’impegno e i sacrifici fatti”, ha detto Puddu, supportato dall’etichetta Acetone di Jens Lissat e Maurizio Nari.

Dopo un periodo di lieve appannamento la house music si è ripresa lo scettro di musica elettronica più seguita e apprezzata nel mondo. La ripresa del genere, che ha dominato la scena soprattutto negli anni Ottanta e Novanta, si spiega anche con la capacità di sperimentare mostrata da diversi artisti, anche italiani.

