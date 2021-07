Per la prima volta sono ben cinque i film italiani in concorso alla 78esima Mostra del cinema di Venezia, in programma tra il primo e l’11 settembre.

In gara tutti titoli attesissimi, firmati da artisti prestigiosi: “È stata la mano di Dio”, del premio Oscar Paolo Sorrentino, “Qui rido io” di Mario Martone sulla figura del grande autore teatrale Eduardo Scarpetta interpretato da Toni Servillo, “Freaks Out” di Gabriele Mainetti, con Claudio Santamaria e Pietro Castellitto, “Il buco” di Michelangelo Frammartino, ispirato a una straordinaria impresa italiana di speleologia e “America Latina”, un thriller dei fratelli D'Innocenzo con Elio Germano tra i protagonisti.

"Da ragazzi il futuro ci sembra buio. Barcollanti tra gioie e dolori, ci sentiamo inadeguati. E invece il futuro è là dietro. Bisogna aspettare e cercare. Poi arriva. E sa essere bellissimo. Di questo parla E' stata la mano di Dio. Senza trucchi, questa è la mia storia e probabilmente anche la vostra", ha scritto Sorrentino su Instagram commentando la notizia della selezione della sua nuova pellicola.

Tra i film fuori concorso ci sarà anche l'atteso film "Dune" del regista Denis Villeneuve: "Cast stellare ed effetti speciali mai visti: sarà un super spettacolo", ha spiegato Alberto Barbera, direttore Artistico del Settore Cinema della Biennale di Venezia.

