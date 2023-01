Il leggendario chitarrista della band newyorkese “Television”, Tom Verlaine, è morto a 73 anni.

L’annuncio è stato dato da Paris Smith, figlia di Patti Smith.

L’artista era da qualche tempo malato.

Thomas Miller, questo il vero nome, era nato a Denville, nel New Jersey. Aveva cominciato a studiare pianoforte da giovane, ma in seguito era passato al sassofono dopo aver ascoltato un disco di Stan Getz. Durante l'adolescenza l'ispirazione di imbracciare la chitarra dopo aver ascoltato la hit dei Rolling Stones del 1966, “19th Nervous Breakdown”.

Nel 1972 aveva formato il gruppo Neon Boys a New York insieme al suo compagno di scuola Richard Hell (al basso) e al batterista Billy Ficca. Il gruppo si era sciolto per riformarsi nel marzo del 1973 con il nome di “Television”, di cui entrato a far parte Richard Lloyd come secondo chitarrista.

(Unioneonline/s.s.)

