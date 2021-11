Lutto a Hollywood per la morte, a soli 41 anni, dell’attore Heat Freeman.

Nessun dettaglio ulteriore sulle cause del decesso, che sarebbe avvenuto nei giorni scorsi e che è stato confermato dal suo agente.

"Ho il cuore spezzato per la perdita del mio caro amico Heath Freeman, attore di talento, regista, produttore, chef eccezionale e un amico solido", ha scritto su Instagram e Twitter Shanna Moakler, amica ed attrice. “Ci mancherai tantissimo e conserverò ogni fantastico ricordo che tutti noi abbiamo avuto... e ne abbiamo molti di fantastici!!".

Freeman, molto conosciuto per il ruolo del serial killer Howard Epps nella serie tv "Bones", aveva fatto parte anche del cast di molte altre produzioni per il piccolo schermo dall'inizio della sua carriera.

Il debutto nel 2001 in alcuni episodi di "E.R. - Medici in prima linea". Nel 2003 aveva recitato in "NCIS" interpretando Benjamin Frank e poi anche in “Trust Me”, “Senza Traccia” e “Avvocati a New York”.

