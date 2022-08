Il mondo del cinema piange l’attrice e modella sudafricana Charlbi Dean, morta a New York all’età di soli 32 anni.

Da quanto si apprende, le è stata fatale una grave malattia, che le era stata diagnosticata da poco.

Charlbi Dean era nota soprattutto per il ruolo da protagonista in “Triangle of Sadness”, film diretto da Ruben Ostlund, che si era aggiudicato la Palma d’oro all’ultimo Festival di Cannes.

L’esordio come attrice era arrivato dopo la carriera da modella, che aveva iniziato all’età di sei anni.

Non solo cinema e non solo passerelle: Dean aveva interpretato ruoli in alcune serie tv, come “Elementary” e “Black Lightning”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata