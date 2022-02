“Gianni Morandi favorito dalla presenza di Jovanotti? Scusami ma è una cazzata”. Amadeus lascia da parte il consueto aplomb e perde le staffe durante la conferenza stampa dopo la serata delle cover e in vista della finalissima.

Al conduttore hanno chiesto se la presenza di Jovanotti come super ospite e la decisione di farlo esibire con Gianni Morandi cantando un medley con alcune sue canzoni non finisca per favorire lo stesso Morandi, salito ora al secondo posto in classifica.

“Jovanotti è venuto come super-amico, non come super-ospite. Non era una presenza concordata e non ha percepito un centesimo. Su Morandi, ogni cantante in gara è libero di portare chi vuole e di interpretare la canzone che vuole, anche un suo successo. E di annunciarlo o meno”.

Davvero amareggiato il direttore artistico: “Facciamo le pulci alla presenza di Jovanotti, sono veramente dispiaciuto”, dice, al termine di una serata che ha fatto il 60% di share. “E oggi me la voglio godere”.

Ancora, tornando a Jovanotti: “Fino al giorno prima non lo sapevo, all’ultimo è stato concordato un evento a sorpresa. Io speravo da tre anni che venisse, lo ha fatto per amicizia verso Gianni e si è fermato perché un altro amico glielo ha chiesto. Smettiamola di vedere il marcio ovunque, la gente è intelligente, e questa senzazione non c’è neanche tra gli stessi cantanti”.

