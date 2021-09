Carolina Putzolu, 36enne di Santa Giusta, è la mamma italiana più “romantica”.

Questo il verdetto della finale, che si è tenuta nei giorni scorsi a Bellaria Igea Marina, di “Miss Mamma Italiana 2020”, manifestazione riservata a tutte le mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni.

Il concorso, giunto quest’anno alla sua 28esima edizione, non vuole premiare solo la bellezza, ma intende valorizzare il ruolo della mamma, come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.

Le 19 mamme finaliste hanno dapprima sfilato, poi hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative), che rispecchiasse la propria personalità.

Vincitrice, con la fascia, la corona ed il trofeo di “Miss Mamma Italiana 2021” Silvia Palamà, 30 anni, libera professionista di Calusco d’Adda, in provincia di Bergamo, e mamma di Mario di 9 anni.

Già dal prossimo mese di ottobre sono in programma le nuove selezioni per l’anno 2022.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata