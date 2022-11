Il poetico personaggio clownesco nato in Sardegna approda nell'Italia del Nord per una breve ma densa tournée. “Ginette et son monde” è lo spettacolo di e con Céline Brynart, artista belga che da tempo vive nell'Isola, nato dall'incontro con la compagnia internazionale Theatre en Vol, di stanza a Sassari. Musica lieve e cuore leggero in un racconto che non necessita di parole. L'universo poetico clownesco di Céline Brynart è fatto di gioco teatrale, manipolazione di oggetti, elementi di acrobatica e di danza.

Domani il clown Ginette sarà ospite dell’Associazione Sarabanda - che ha sede proprio a Genova - sul palco del TIQU / Teatro Internazionale di Quartiere, spazio polivalente all’interno dello storico palazzo dei Rolli Fattinanti-Cambiaso, nel cuore del quartiere della Maddalena.

Sabato invece appuntamento nella Scuola Sperimentale dell’Attore di Pordenone fondata da Ferruccio Merisi e Claudia Contin, conosciuti a livello internazionale per la loro ricerca sulla Commedia dell’Arte.

Domenica “Ginette et son monde” arriva a Ranica (in provincia di Bergamo), inserito nella rassegna En passant immaginata e realizzata dall’Associazione teatrale Isabelle Il Capriolo, da una idea di Sophie Hames e Luciano Togni.

