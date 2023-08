Bianca Atzei e Stefano Corti vittime dei ladri d’auto. La loro macchina è stata rubata a Milano, in zona CityLife, ma è stata ritrovata grazie al Gps. Comunque una brutta esperienza per la cantante di origine sarda e la “Iena” che sui social hanno raccontato la disavventura.

“Dopo 5 minuti che sono uscita dalla macchina, tempo di entrare in un negozio, un ragazzo me l’ha rubata” ha scritto su Instagram Bianca. Stefano Corti ha lanciato il tam tam social: “Ci hanno da poco rubato la macchina. Se vedete in giro per Milano una Volvo Xc bianca – aggiunge Corti indicando la targa - lo segnali alla polizia o ai carabinieri. Purtroppo, Bianca è entrata in un negozio e ha lasciato la macchina aperta e ce l’hanno portata via. Speriamo si ritrovi”.

Da quanto si è visto attraverso le telecamere, la cantante ha lasciato la portiera aperta e le chiavi all’interno. Uno sconosciuto si è avvicinato, è salito e si è allontanato.

“Ragazzi, è incredibile, con il Gps sono riusciti a localizzare la macchina”, è stato l’aggiornamento di Stefano Corti dopo qualche ora.

(Unioneonline/s.s.)

