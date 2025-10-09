Con una storia su Instagram, lo ha annunciato anche lui: Capodanno 2026 Olbia, ha scritto sulla sua foto, annunciando info a breve. È Marco Mengoni la star del Capodanno del capoluogo gallurese.

Due volte vincitore del Festival di Sanremo, reduce da un anno di successi con un tour negli stadi con oltre mezzo milione di biglietti venduti, il recordman della musica italiana brinderà al 2026 con uno show mozzafiato.

«Siamo orgogliosi di poter ospitare un artista del calibro di Marco Mengoni per festeggiare l'arrivo del nuovo anno», ha detto il sindaco, Settimo Nizzi.

«Il concerto di Capodanno con Mengoni è il frutto del lavoro costante per promuovere Olbia come destinazione turistica anche fuori stagione», ha aggiunto l'assessore al Turismo e grandi eventi, Marco Balata.

© Riproduzione riservata