Il Castello dei Doria e alcune Chiese algheresi e sassaresi, non come semplice palcoscenico per i concerti di musica classica, ma come gioielli dell'arte da conoscere.

Ognuno dei sei concerti del festival “Melos” sarà infatti preceduto dal contributo dello storico dell’arte Alessandro Ponzeletti che illustrerà le bellezze e la storia dei luoghi.

Giunto all'VIII edizione, il festival musicale è curato dal Saser – Centro Studi Cultura Sarda e dal suo direttore artistico, Roberto Piana, pianista e compositore i cui lavori sono stati pubblicati da prestigiose etichette discografiche come Stenway & Sons e Brilliant Classic.

Si parte il 1° luglio nella sala XI del Castello dei Doria (Castelsardo) con il duo pianistico formato da Olesya Romanko e Roberto Piana. In programma danze polacche di Paderewski, la Tarantella rivista dal russo Gavrilin, i valzer di Friedman e la Moresca riletta da Lao Silesu, compositore sardo al quale Piana ha dedicato ricerche e approfondimenti.

Il 2 luglio il festival si trasferisce nella chiesa Nostra Signora della Mercede (Alghero). Il concerto è intitolato “Canciones populares españolas di Federico García Lorca” e ha per protagonisti la cantante Denise Gueye e il chitarrista Marco Carta. Stessa location per l'appuntamento del 14 agosto col Duo Mundi costituito dal soprano messicano Jessica Loaiza e dal pianista sardo Francesco Saba. Eseguiranno alcuni brani dei grandi compositori del '600 e '700: Mozart, Francesco Cavalli, Vivaldi e Haendel.

Il 25 luglio si resta ad Alghero ma nella Chiesa di San Francesco, dove il chitarrista nuorese Cristiano Porqueddu propone le composizioni che hanno scritto per lui il cubano Leo Brouwer, l’italiano Roberto Piana, il russo Evgeny Baev, l’italo-svizzero Kevin Swierkosz-Lenart.

Il duo pianistico formato da Olesya Romanko e Roberto Piana replica il 6 agosto nel Chiostro di San Francesco (Alghero) la serata di Castelsardo.

Luogo certo (la chiesa del Sacro Cuore di Sassari) ma data da definire (a settembre) per il concerto che chiuderà il festival: a suonare lo splendido organo della chiesa sassarese sarà il Maestro Ugo Spanu.

