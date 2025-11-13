Una piccola realtà culturale nel cuore del capoluogo, e i variegati paesaggi sonori dipinti da un nuovo ospite: questo sabato continuano gli appuntamenti culturali del Cornetto Acustico di Villanova, in via San Giovanni 219, con il concerto "Euphoria" del trombettista, compositore e militante dei Freak Motel, l'isolano Matteo Sedda.

A partire dalle 19 di sabato 15, l'autore presenterà al pubblico del Cornetto una composizione che nasce dalla ricerca timbrico-acustica coniugata all'uso dell'elettronica, nell'idea di un suono in movimento costante e fluido in un rapido susseguirsi di vari scenari sonori.

Melodie che s'intrecciano come fili di un tessuto musicale, prontamente disfatto con il passaggio successivo: «Il suono come conseguenza dell'aria in moto», come ricorda l'autore, transitando senza difficoltà alcuna tra generi come elettronica, ambient, musica drone, folk e minimalismo.

Sedda, che nella sua carriera ha spaziato tra i confini stilistici e suonato da solista e in formazioni jazz e corali, si è già esibito in numerose rassegne isolane di spicco come Time in Jazz, Isole che Parlano, Musica sulle Bocche, Dromos e Forma e Poesia nel Jazz.

