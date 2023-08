Dalle stelle cadenti della notte di San Lorenzo a quelle di Dante, il passo è breve per Massimiliano Finazzer Flory.

Il regista e attore, in tour in Sardegna, sarà a Porto Rotondo proprio il 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, ospite della Fondazione Portorotondo in una serata aperta al pubblico nella Chiesa di San Lorenzo (ore 20.30). Nello spettacolo “In verità vi dico”, Finazzer Flory recita e racconta, attraverso Dante e Leonardo da Vinci, il viaggio di luce che l’uomo intraprende alla ricerca della verità.

E le stelle saranno protagoniste con l’accompagnamento musicale dal vivo di Giovanni Pasini, prima viola della Qatar Philharmonic Orchestra, e del pianista e compositore Andrea Granitzio della Royal Birmingham Conservatoire. «Contesto, contenuti e creatività sono in linea con una parola che è e deve restare poetica: la cultura non salverà il mondo ma l’ha già salvato», è il commento dell’autore e drammaturgo friulano in introduzione al suo spettacolo.

