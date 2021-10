"Mannaggia…. questo Covid è proprio str...! Beccato! Ho fatto il tampone prima di recarmi su un set".

Con un post pubblicato su Instagram Martina Colombari ha spiegato ai suoi follower di aver preso il Coronavirus.

Il messaggio per i suoi fan è accompagnato da un selfie che la ritrae a letto, non proprio in forma smagliante e con un'espressione di disappunto.

L’attrice ha specificato che i sintomi sono lievi: "Per fortuna solo un lieve raffreddore e perdita dell’olfatto. Se non avessi fatto il vaccino sarebbe stato molto peggio", ha rassicurato l’ex miss Italia, 46 anni, ribadendo l’importanza della campagna vaccinale.

Molti i commenti di incoraggiamento da parte di vip e ammiratori: tra questi anche quello della presentatrice Caterina Balivo, che le scrive: "Forza Marti", aggiungendo anche un cuoricino di solidarietà.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata