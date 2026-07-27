Trinidad Flamenca è un progetto artistico ideato e promosso dall’Associazione Culturale Faladomi, con l’obiettivo di valorizzare il flamenco contemporaneo come forma d’arte musicale e coreutica di respiro internazionale. "Noche Flamenca" propone cinque spettacoli con la musica e la danza andaluse in altrettante località dell'Anglona e della gallura.

Queste le date. Stanotte alle 22 nella frazione di Trinità d'Agultu La Paduledda, domani alle 21.45 nell'anfiteatro di Costa Paradiso. Mercoledì spettacole all'Isola Rossa, con inizio alle 22. Giovedì la "Noche Flamenca" approda all'Imbarcadero di Valledoria (20.30) e chiusura il 2 agosto a Santa Teresa Gallura alle 21.45.

Nella prima parte del concerto saranno protagonisti il chitarrista Dario Piga e il bailaor Mitja Obed, nella seconda parte Zagara Flamenco, formazione nata a Siviglia e composta da Julieta Santi (danza), Francesca Turchetti (chitarra), Gema Arriaza (canto) e Costanza Verzieri (danza). Il progetto propone un flamenco contemporaneo profondamente legato ai canoni del flamenco classico.

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