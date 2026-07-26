Dal 30 luglio al 13 agosto il suggestivo scenario dell'area archeologica di Nora ospiterà la XVII edizione dell'International Nora Jazz Festival, quest'anno dedicata al tema "Women in Jazz". La rassegna proporrà un cartellone che intreccia musica, poesia e danza, con artiste di rilievo internazionale protagoniste di sei appuntamenti.

Ad aprire il festival, il 30 luglio, sarà la cantante scozzese Georgia Cécile, tra le voci emergenti del soul-jazz britannico. Il 1° agosto salirà sul palco l'americana Morgan James, interprete apprezzata per la sua estensione vocale e per uno stile che spazia tra soul, jazz e Broadway.

Il 6 agosto sarà la volta della violoncellista, compositrice e cantautrice Ayanna Witter-Johnson, artista britannica di origini giamaicane che fonde jazz, musica classica, reggae e influenze contemporanee. L'8 agosto spazio invece alla poesia performativa con Sophia Thakur, autrice e performer britannica inserita da Vogue tra le voci più significative della sua generazione.

Accanto ai concerti, il festival proporrà due eventi speciali dedicati alla danza. Il 7 agosto andrà in scena "La Notte delle Stelle", spettacolo che rende omaggio a figure simbolo della cultura italiana come Grazia Deledda ed Eleonora Duse attraverso le coreografie interpretate da solisti di fama nazionale.

La rassegna si concluderà il 13 agosto con "Echoes of Life", produzione ispirata al mito di Narciso che vedrà protagonisti i primi ballerini dell'Hamburg Ballet Silvia Azzoni e Olexandr Ryabko, accompagnati dal vivo al pianoforte.

Anche per questa edizione il Nora Jazz Festival conferma la propria vocazione internazionale, valorizzando il dialogo tra linguaggi artistici diversi e offrendo al pubblico un programma che unisce musica, danza e parola in uno dei luoghi più suggestivi della Sardegna.

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