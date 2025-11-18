Manuel Soro debutta allo Zelig di Milano col suo spettacoloIl comico e regista sassarese propone “ONE MANuel SHOW”
È il palco storico del cabaret. Approdare allo Zelig di Milano significa avere raggiunto credibilità. Stasera alle 20.45 debutta Manuel Soro, poliedrico artista sassarese, comico, regista e fumettista, con lo spettacolo “ONE MANuel SHOW”.
Manuel Soro muove i primi passi nel mondo dello spettacolo a soli 16 anni, realizzando i suoi primi cortometraggi comici mentre studiava al Liceo Artistico “F. Figari” di Sassari. Questi primi lavori gli hanno garantito diverse partecipazioni a festival cinematografici nazionali e internazionali.
Parallelamente ha coltivato la comicità con la sua band, gli Skarasound, creando un genere che lui stesso definisce “skabaret”, un mix di musica ska e sketch comici. Due anni fa Soro ha iniziato il percorso nella stand-up comedy, esordendo negli open mic organizzati dal collettivo “Stand-up Comedy Sardegna” al Tical Music Pub di via Zanfarino a Sassari.
Manuel Soro dichiara: «Quand’ero bambino e dicevo scemenze mi dicevano sarcasticamente: ‘ahahahahah, simpatico, perché non vai a Zelig?’ — Ecco fatto».