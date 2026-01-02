Successo all’Istituto di Istruzione Superiore "M. Paglietti" di Porto Torres per il debutto dello spettacolo musicale "Note sotto l’albero". L’evento, che si è tenuto nei giorni scorsi, non ha rappresentato soltanto una celebrazione delle festività natalizie, ma ha segnato l’inizio di un ambizioso esperimento pedagogico e artistico che la scuola intende trasformare in una tradizione stabile per gli anni a venire.

Alla presenza di studenti, docenti e personale scolastico, l’iniziativa ha visto la partecipazione speciale degli alunni della classe IIC1 della scuola media Brunelleschi, accolti con calore in un’ottica di condivisione e continuità tra i diversi plessi dell’Istituto. Il progetto si è distinto per una scelta metodologica precisa: il ruolo dei docenti è stato quello di "maestri d’orchestra", figure di supporto e coordinamento rimaste volontariamente un passo indietro per lasciare il centro della scena interamente agli studenti. La creatività, l’impegno e la direzione artistica dell’evento sono stati il frutto del lavoro autonomo dei ragazzi, che hanno investito passione e tempo extrascolastico per offrire alla comunità un momento di autentica bellezza. Durante l'apertura, è stata sottolineata l'importanza del rispetto e della sensibilità da parte della platea: “Mettersi in gioco ed esporsi davanti a un pubblico richiede coraggio, specialmente nell’età dell’adolescenza”, è stato dichiarato durante l'introduzione dal dirigente scolastico Daniele Taras “Questi ragazzi hanno scelto di mettersi al servizio di un progetto comune, offrendo il proprio talento come dono di Natale alla scuola”.

L'evento è stato documentato attraverso il lavoro della fotografa Elena Fratus, i cui scatti hanno saputo catturare l’emozione e l’energia sprigionata sul palco, fissando le immagini di quello che l’Istituto si augura sia solo il primo capitolo di una lunga storia. Con "Note sotto l’albero", l’Istituto Paglietti ribadisce il proprio impegno nel promuovere la scuola non solo come luogo di istruzione, ma come spazio di espressione artistica, crescita personale e aggregazione sociale.

