La costante sinergia tra la potente chitarra dal sapore blues e le frenetiche percussioni punk, in un suono garage e orgogliosamente a bassa fedeltà: tutto questo è The Jackson Pollock, energico duo da Bologna in arrivo nell'Isola per tre date. Il mini-tour parte stasera da Olbia, al Party Music Pub di via Regina Elena 40a, passando poi domani per Nuoro, al Circolo Ubisti in via Zara 24, e chiudendo infine domenica al Bar Università di Sassari (piazza Università 4). La trasferta è dedicata all'album "Today Forever", pubblicato lo scorso ottobre.

In un'essenziale formazione che vede Emily alla batteria e Davide alla chitarra, con entrambi alla voce, il duo compie il suo esordio nel 2018 con l'acerbo – ma già dalle idee artistiche chiare – "Cherry Go", dando un primo assaggio del percussionismo scatenato, tribale eppure preciso, in un flusso canoro che va dal melodico all'urlato senza schemi fissi, oltre che delle schitarrate distorte e ritmiche, tra rock rumorista e "fuzz" tipici di garage, stoner e heavy blues. Una geometria imperfetta che inaspettatamente combacia lungo tutti i suoi angoli con energia primordiale, con il duo che prende il nome proprio dal pittore statunitense che fu padre della tecnica spontanea di "action painting".

"Today Forever" è il primo album in studio di The Jackson Pollock, rilasciato per la tedesca Rookie Records il 3 ottobre e composto da dodici tracce, registrate e masterizzate al Taiko Studio di Varese. Con un immaginario che sguazza tra vecchi videogiochi cabinati e film drammatici dell'Estremo Oriente, le "due teste del serpente" – come stilizzate nella copertina dell'album – continuano a evolvere il sound e la mitologia del progetto, risultando in un caotico ed entusiasmante viaggio che pesca tanto dal grindcore quanto dai ritmi latini. Sonorità che troveranno il giusto supporto domani sera a Nuoro con l'apertura delle icone locali FCT, attivi dal 1998 con il loro ska-punk dalla furia militante.

