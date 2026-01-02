Cosa dicono le stelle per il 2 gennaioLa giornata segno per segno
Ariete – A volte è meglio soli che mal accompagnati. Lasciate che certe relazioni rimangano un ricordo del 2025.
Toro – La vostra energia è fonte di ispirazione per le persone che vi stanno vicine, non spegnetevi mai!
Gemelli – Oggi vi sentite un po’ scarichi, quale rimedio migliore di una bella serata con gli amici di tutta una vita?
Cancro – Che bello quando tutto va secondo i vostri piani... ma a volte gli imprevisti sono la parte migliore!
Leone – L’anno scorso vi ha lasciati un po’ insoddisfatti. Che ne dite di stilare una lista con i propositi per il 2026?
Vergine – Alcuni commenti malevoli rischiano di rovinarvi la giornata, ignorateli e continuate sulla vostra strada.
Bilancia – Al pensiero di tornare al lavoro vi viene da piangere, ma per fortuna avete un altro weekend davanti!
Scorpione – Dubbi in amore già all’inizio del nuovo anno? Siate maturi e affrontate le discussioni scomode.
Sagittario – Il consiglio di oggi per voi è di non agire d’impulso: anche se siete un po’ nervosi, non vale la pena litigare.
Capricorno – Tra cene e feste le vostre batterie sociali sono completamente esaurite... godetevi un po’ di beata solitudine.
Acquario – Nuove sfide all’orizzonte: vi sentite entusiasti ma la paura vi blocca... non lasciate che vinca.
Pesci – L’inizio del nuovo anno ha portato in voi desiderio di cambiamento, fidatevi del vostro istinto e vincerete.