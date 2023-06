Canzoni in algherese mercoledì 21 giugno a partire dalle 21 sul palco del Poco Loco, in occasione della Giornata mondiale della musica.

In scena la Coral Mans Manetes. Si tratta di venti bambini dai 9 ai 12 anni diretti dal maestro Claudio Gabriel Sanna e accompagnati dai musicisti Salvatore Maltana (basso), Dario Pinna (violino) e Paolo Zuddas (percussioni) che proporranno un repertorio di canzoni tradizionali di Alghero reinterpretate in chiave moderna. Un evento organizzato da Plataforma per La Llengua insieme al direttore della corale Claudio Gabriel Sanna.

Tutti i brani sono contenuti nel cd-book “Mans Manetes. L’Alguer: paralules, cancons i veus de minyons”, lavoro prodotto con il supporto della Generalitat de Catalunya che, oltre a essere un'opera artistica è anche pedagogica.

