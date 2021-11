Ripresa a sua insaputa in un video di Gigi D’Alessio mentre cammina con l'amante. E ora la Sony è costretta a pagarle i danni.

Proprio così: nel 2012 si stava realizzando il videoclip di “Oj nenna nè”, nei quartieri periferici di Napoli. Tra i passanti immortalati per caso c’era anche una donna a passeggio mano nella mano con un uomo che non era il marito.

Il video ebbe grande successo e risonanza, soprattutto nel quartiere in cui era stato girato. Chiunque lo vedeva era perfettamente in grado di riconoscere la donna: una vicenda che insomma le aveva causato grossi problemi di natura personale. Prima i pettegolezzi di tutto il quartiere, poi il divorzio.

La vittima ha deciso di trascinare in tribunale Sony e la Corte d’Appello di Napoli le ha dato ragione: un risarcimento le è dovuto perché è stato leso il suo diritto alla riservatezza.

Sony si è difesa dichiarando che il video era stato girato all’aperto e dunque non c’era bisogno di consenso. In più riportava che la donna “aveva soffermato lo sguardo sullo strumento di ripresa per alcuni istanti”. Niente da fare, per i giudici poteva trattarsi di semplice curiosità, anche perché non c’era una scenografia che potesse far capire che si stava girando un video.

(Unioneonline/D)

