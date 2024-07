Mentre il nuovo singolo “Ra Ta Ta” è in vetta alle classifiche estive, Mahmood in vacanza nell’isola, lo promuove in modo alternativo, tra le bellezze di Orosei.

L'artista, accompagnato dai cugini, ha organizzato un simpatico siparietto. Ballando la hit in spiaggia e condividendo, poi, il video sui social.

Oltre 130.000 i like in poche ore, tra centinaia di commenti di approvazione per l’idea. E il rinnovato legame del cantante, al paese natale della madre Anna.

Che raggiunge più volte l’anno, ritrovando parenti e amici d’infanzia. Ma anche sviluppando collaborazioni artistiche, come la più recente col coro femminile “Intrempas Oroseinas” sulle note di “No potho reposare”.

