Madonna torna in Italia dopo otto anni d’assenza. Il 23 novembre la popstar sarà in concerto al Mediolanum Forum di Milano, data che fa parte del tour mondiale “The Celebration Tour” in cui l’artista ripercorrerà tutti i suoi successi degli ultimi 40 anni.

I membri del fan club possono accedere alla prevendita esclusiva odierna, fino alle 18, sul sito madonna.com. I fan potranno acquistare pacchetti vip, inclusi biglietti premium, accesso esclusivo a un tour dietro le quinte, foto di gruppo sul palco, ricevimento pre-show, litografia in edizione limitata e altro ancora. La vendita sarà aperta a tutti invece dalle 10 del 20 gennaio.

Il tour prodotto da Live Nation toccherà 35 città e partirà il 15 luglio dalla Rogers Arena di Vancouver. Farà tappa tra le altre a Detroit, Chicago, New York, Miami, Los Angeles, prima di approdare in Europa in autunno, dove Madonna sarà in 11 città. Oltre a Milano ci sono Londra, Barcellona, Parigi, Stoccolma, chiusura ad Amsterdam il primo dicembre allo Ziggo Dome.

«Sono entusiasta di esplorare il maggior numero di canzoni possibile, nella speranza di offrire ai miei fan lo spettacolo che stanno aspettando», ha dichiarato Madonna. Il tour avrà come ospite speciale Bob the Drag Queen, alias Caldwell Tidicue, in tutte le date.

Il nuovo brano di Madonna, "Back that Up to the Beat", sarà invece in tutte le radio italiane a partire dal 27 gennaio 2023.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata