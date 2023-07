Campionessa italiana a passo di danza.

Dopo essere diventata ad aprile campionessa regionale di danza sportiva nella propria categoria, la studentessa tredicenne di Macomer, Giada Demurtas, il primo luglio a Napoli ha conquistato il prestigioso titolo, nel campionato italiano Under 14 di danze latino americane. Giada ha conquistato il primo posto nella combinata L4, con i balli Cha Cha Cha, Samba, Rumba e Jive, ma anche anche il secondo posto nel Paso Doble. Campionessa e anche vice campionessa.

Allenata dal maestro Sandro Murru della Macomer Dance, oltre che da Fabio Obino e Elena Melis della scuola di danza Ads Amelie di Terralba, per la tredicenne è un grande passo in avanti, diventando l'orgoglio della cittadina capoluogo del Marghine, ma anche della Sardegna. A maggio Giada Demurtas ha partecipato anche alla storica competizione inglese Blackpool Dance festival, che si è tenuta proprio a Blackpool, in Inghilterra, arrivando a disputare le semifinali e aggiudicandosi una finale tra le prime sette atlete del mondo.

«Una grande soddisfazione per tutti - dice Sandro Murru, allenatore della Macomer Dance - una conquista che ci fa ben sperare, quando Giada, fra qualche giorno, affronterà l'ultima difficilissima prova, partecipando ai campionati italian FIDS, che si svolgeranno a Rimini». Oltre a Giada, altri atleti della scuola Amelie a Napoli hanno conquistato diverse medaglie e ottimi posizionamenti.

