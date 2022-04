Lutto nel “dietro le quinte” dei più noti programmi Mediaset. È morto Piero Sonaglia, storico assistente di studio in varie trasmissioni come “Uomini e donne”, “Tu Si Que Vales”, “Amici” e “C’è Posta Per Te”. Più volte veniva inquadrato e i telespettatori ormai avevano imparato a conoscerlo.

Profondo cordoglio, dopo la notizia diffusa dal regista Roberto Cenci, è stato espresso da Maria De Filippi, che con Sonaglia lavorava a stretto contatto.

“Fa davvero malissimo – ha scritto la presentatrice sul profilo ufficiale di “Amici” - La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la tua capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai, in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre”.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata