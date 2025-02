Talento, simpatia e affidabilità, non a caso lo hanno voluto come chitarrista alcuni big della musica italiana: Enrico Ruggeri, Marco Masini, Riccardo Cocciante e da ultimo Fiorello che dopo averlo apprezzato nella trasmissione "Stasera pago io" se lo portava in tour. È morto a Genova a causa di una malattia Antonello Coradduzza, chitarrista originario di Sorso, classe 1963, ritenuto uno dei migliori interpreti italiani della sei corde.

Soprannominato "Compress" aveva iniziato col gruppo "I Cento" che aveva lo stesso produttore di Enrico Ruggeri e da qui è nata la collaborazione col cantautore milanese. Negli anni '90 ha suonato prima nel tour di Marco Masini e poi con Riccardo Cocciante.

Nel 1998 la sua sei corde ha vivacizzato il musical "Grease" con Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia. Nel 2001 l'incontro con Fiorello che lo ha voluto sempre per le sue trasmissioni sulla Rai, sia televisive sia in radio. È stato richiamato anche da Masini e ha suonato in un album di Rita Pavone.

