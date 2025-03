Un docente e tre allievi per un concerto a tutto jazz. Mercoledì alle 19 la sala Sassudel “Canepa” di Sassari ospita un nuovo appuntamento della rassegna “I mercoledì del Conservatorio”. L'ingresso è gratuito.

Protagonista lo Stomping Four Quartet, composto da Paolo Carta Mantiglia al sax, docente di Clarinetto jazz, e dagli allievi Andrea Budroni al pianoforte, Lorenzo Agus al contrabbasso e Federico Pintus alla batteria. Il programma prevede brani scritti dagli stessi componenti della band.

Lo Stomping Four Quartet propone un repertorio che attinge dalla tradizione jazzistica dagli anni Quaranta agli anni Sessanta. I membri del quartetto hanno spesso condiviso le loro esperienze musicali nel corso dell’ultimo triennio in diverse formazioni, dal trio alla big band, reinterpretando brani classici o musiche originali e formandosi anche come compositori.

© Riproduzione riservata