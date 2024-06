Fedez fa uno scherzo telefonico a Matteo Salvini, proprio all’indomani delle elezioni europee. E il leader della Lega non la prende benissimo: «Gli scherzi telefonici io ho smesso di farli quando avevo 11 anni...».

Il rapper lo ha chiamato ieri sera nel corso di una diretta Twitch con "Il Rosso". «Proviamo Salvini? - ha proposto agli altri partecipanti alla trasmissione - Tanto non mi risponde, posso dire che è partita la chiamata...». E invece Salvini ha risposto e Fedez è scoppiato a ridere. «Scusa mi è partita la chiamata - ha detto al vicepremier - Come stai? Sei contento? Vabbè, dai...».

Salvini oggi ne ha parlato durante un video in diretta sui propri canali social: «A me alcune canzoni di Fedez piacciono, anche se non mi ha mai particolarmente amato. Mi ha fatto uno scherzo. Ieri mi squilla il telefono, erano le 11, 11 e mezza di sera. Se uno ti chiama a quell'ora rispondi, non si sa mai - ha raccontato -. Mi ha detto, 'scusa mi è partita la telefonata, come stai?'. Gli ho detto di vederci per un caffè. Poi oggi scopro sui giornali che era uno scherzo telefonico. Io ho smesso di farli quando avevo 11 anni, quando c'era il telefono in cui giravi col dito, facevi la pernacchia e poi buttavi giù... A 40 magari il tempo degli scherzi telefonici è finito».

(Unioneonline/D)

