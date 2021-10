Cast internazionale per l'opera che apre la stagione al Teatro Comunale di Sassari. Il soprano coreano Karah Son sarà Madama Butterfly nel ruolo che dà il titolo alla tragedia giapponese di Giacomo Puccini. Al suo fianco come Pinkerton il tenore Roberto Aronica, altro artista che ha calcato i palcoscenici dei teatri di tutto il mondo. La prima dell'opera prodotta dall'ente, con afflusso di pubblico ancora limitato dalle norme anti Covid, sarà trasmessa in diretta venerdì su Videolina dalle 20.30, sia in tv sia sul sito.

Nel cast anche Martina Serra (Suzuki), Petra Haluskova (Kate Pinkerton) e Angelo Veccia (Sharpless). La regia è di Giulio Ciabatti, dirige l'orchestra Marco Alibrando.

Il 29 e 31 ottobre andrà in scena l'opera di Rossini “Il turco in Italia”. Il 12 e 14 novembre doppio titolo inedito: l'atto unico “Il telefono” di Gian Carlo Menotti e “La serva padrona” composta da Giovanni Battista Pergolese con la regia di Jacopo Fo.

La chiusura è con l'operetta capolavoro di Franz Lehàr: “La vedova allegra”, diretta dal catalano Sergio Alapont.

Il presidente dell'ente de Carolis in conferenza stampa ha evidenziato la disparità di finanziamento della Regione che per Sassari stanzia 900mila euro a fronte degli 8 milioni dati all'ente lirico di Cagliari.

