E' uno dei brani più emblematici del Barocco, le Variazioni Goldberg BW988 scritte da Johann Sebastian Bach tra il 1741 e 1745 originariamente per clavicembalo. Il Trio GoldbergK proporrà una inusuale trascrizione per violino, viola e violoncello di Dmitri Sitkovetsky. L'appuntamento è per lunedì alle 20.30 nella sala Sassu del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari.

Il Trio GoldbergK è formato da Francesco La Bruna (violino), Chiara Roberta Bellavia (viola) e Antonino Saladino (violoncello). La Bruna svolge un’intensa attività concertistica tanto da solista che in ensemble cameristici, tra cui l’Orchestra da camera “I Virtuosi dell’Accademia” di Firenze, “II Ruggiero” di Bologna, “Zephir Ensemble” di Palermo, “Officina Musicale Italiana” dell’Aquila, “Auser Musici” di Pisa.

La violista Bellavia collabora con l’Orchestra dello stesso Conservatorio e per numerose produzioni con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta, tra gli altri, da Riccardo Muti e Valery Gergiev, e con solisti come Beatrice Rana, Tamas Varga, Rosa Feola. Saladino alterna all’attività concertistica da solista quella in formazione da camera con il Trio Saladino e il Quartetto Alìkos con il chitarrista Osvaldo Lo Iacono riscuotendo lusinghieri consensi. Ha collaborato, tra le altre, con L’Orchestra Regionale di Roma e del Lazio, Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, Orchestra del Teatro Regio di Torino, Filarmonica del Teatro Regio di Parma, Orchestra Sinfonica di Roma.

L'evento è inserito nella rassegna i "Concerti di Primavera" organizzati dall'associazione Ellipsis.

