Anche quest'anno, assieme alle star del cinema e della tv, ci sarà la musica che impreziosirà, con un tris d’eccezione di artiste donne, i gala di premiazione del Filming Italy Sardegna Festival, la kermesse, giunta alla settima edizione, ideata da Tiziana Rocca e realizzata tra Cagliari e il Forte Village di Pula.

Domani, venerdì 21 giugno, prima ospite musicale molto attesa sarà Veronica Perseo, giovane e affermata cantautrice e pianista cagliaritana salita agli onori delle cronache per l'affermazione nell'edizione pre Covid del celebre programma di Carlo Conti "Tali e Quali nip" su Rai 1 con la strabiliante imitazione di Lady Gaga che sbaragliò l'agguerrita concorrenza degli altri 19 finalisti.

Reduce da una trionfale tournée di due mesi in Oriente, articolata in oltre 30 concerti nei più importanti teatri cinesi, Veronica Perseo ha raccontato questa straordinaria esperienza ai microfoni di Francesco Abate in una delle ultime puntate di Caffè Corretto su Radiolina.

Sabato 22 la scena sarà per una delle voci femminili più carismatiche made in Italy, Dolcenera, pianista e cantautrice pugliese che ha festeggiato nel 2023 vent’anni di carriera con un intensissimo tour di oltre 50 date.

Sempre lo scorso anno ha pubblicato il suo ultimo disco “Armonia Mundi”, anticipato dal singolo “Lo-Fi”, ed è stata insignita del premio speciale dal Mei, il prestigioso festival che vide Dolcenera muovere i primi passi ancora giovanissima.

Chiusura in grande stile domenica 23 con Bianca Atzei, la cantautrice di origine sarda che sta vivendo un periodo ricchissimo di emozioni.

Da poco è diventata mamma e, preceduto dal singolo “Discoteca”, ha sfornato il nuovo lavoro in studio intitolato come il suo anno di nascita, “1987”.

Proiettato negli anni ‘80, proprio come la nuova immagine di Bianca, i tanti fan dell’artista milanese con la Sardegna nel cuore troveranno, nelle 8 canzoni incise e prodotte da Diego Calvetti al Platinum Studio di San Gimignano, la voglia di ripartire, di farsi ascoltare, di colpire ancora con il suo graffio che cattura le emozioni più profonde.

Tutte le serate avranno inizio alle ore 20.

