Lazza torna a Olbia: è lui il primo grande artista della nona edizione del Red Valley Festival, in programma alla Olbia Arena dal 13 al 16 agosto.

Il 30enne rapper milanese sarà protagonista della terza serata, il giorno di Ferragosto, quando ritroverà il palco che l’aveva ospitato nel 2023, a qualche mese di distanza dai fasti di Sanremo e dal secondo posto al festival della canzone italiana con “Cenere”, e nel 2024 per l’epico secret show.

Nel 2024 Lazza, all’anagrafe Jacopo Lazzarini, è stato l’artista italiano con più certificazioni e il primo rapper solista ad aver conquistato il Disco di Diamante (con l’album cult “Sirio” da oltre 1 miliardo di stream). E nel 2025 promette di superarsi.

Dopo il “Locura Tour” invernale nei palazzetti, andati tutti sold out, il tour europeo in 11 città e la data evento a San Siro, Lazza è pronto a riportare tutta la sua energia live sul palco del Red Valley nella notte di Ferragosto, per uno show che si preannuncia unico e indimenticabile.

