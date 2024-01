Anche in pieno clima festivo, continuano a rincorrersi anticipazioni e speculazioni sui nuovi progetti Marvel. Mentre dallo schieramento DC attendiamo fiduciosi il rilancio dell’universo fumettistico a cura di James Gunn e Peter Safran - considerando inoltre i risultati alquanto deludenti al botteghino di “Aquaman e il Regno Perduto” - i Marvel Studios puntano a riabilitare la propria immagine dopo il calo d’attenzione e gradimento riscontrato negli ultimi anni. A questo proposito, le recenti misure amministrative prevedono un sostanziale riassestamento di tutti i cicli produttivi, per invertire drasticamente il cambio di rotta. Facciamo allora il punto della situazione sulle informazioni in nostro possesso che riguardano i prossimi titoli della casa di Stan Lee.

Fra gli innumerevoli insider ha saputo ritagliarsi una certa affidabilità The Cosmic Circus, il sito che più di tutti negli scorsi mesi ha fornito anticipazioni attendibili sui prodotti in cantiere. Da questa fonte scopriamo che gli studios punterebbero a dividere le saghe dell’MCU in differenti archi narrativi, ove ciascuno segue una storyline ben specifica che terminerà con la battaglia finale contro un super cattivo.

Nel cosiddetto arco “urban” troveranno posto “Echo”, atteso su Disney+ per il 10 gennaio, “Daredevil: Born Again”, rinviato al 2025, e “Spider-Man 4”, con le riprese programmate per l’inizio del prossimo anno. Il villain che vedremo fronteggiare legando insieme le tre produzioni sarà Kimping - interpretato da Vincent D’Onofrio - primo cittadino di New York e promotore di una legge per la messa al bando dei vigilanti mascherati. Lo scontro decisivo troverà luogo nel quarto film dell’Uomo Ragno, descritto come “un film evento in stile Civil War ma a livello street".

In attesa di “Agatha: Darkhold Diaries”, serie spin-off di “WandaVision” con protagonista Elizabeth Olsen che troverà un seguito anche nella serie “Vision Quest” con Paul Bettany, son stati confermati due nuovi film: il primo sugli “Young Avengers” e il secondo incentrato sul personaggio di Scarlet Witch. Ma soprattutto - dopo la ristrutturazione interna di Disney col ritorno del CEO Bob Iger e il licenziamento dall’MCU di Jonathan Majors - scopriamo che i piani mirano al ritorno sul grande schermo degli “X-Men” molto prima del previsto. Pare infatti siano già iniziati gli incontri con gli attori per l’atteso reboot, ma fra le opzioni si valutano anche una serie televisiva e un film crossover “Avengers vs X-Men”, che potrebbe veder la luce perfino prima di “Avengers: Secret Wars”. Fondamentali per porre le basi di questo ambizioso titolo sarà l’uscita degli attesissimi “Deadpool 3” e “Fantastici 4”, previsti rispettivamente per questa metà dell’anno e per l’inizio del prossimo.

Il lato - per così dire - più “oscuro” dell’MCU verrà invece occupato dal “Blade” con protagonista Mahershala Ali, dalla seconda stagione di “Moon Knight” e da altri progetti ancora sconosciuti i cui eventi andranno a concludersi col film sui “Midnight Sons”, esseri speciali impegnati in battaglie a sfondo soprannaturale.

Sul fronte più fantascientifico ci aspettano invece “Captain America: Brave New World”, con un inedito Harrison Ford nei panni di Red Hulk, e “Thunderbolts”, dove potremo assistere nei panni di Steven Yeun alla nascita di Sentry, uno dei più potenti supereroi dell’universo Marvel. Entrambi i titoli creeranno i presupposti per il film evento “World War Hulk”, dove gli Avengers saranno chiamati a fronteggiare varie versioni del nerboruto superuomo sparse in differenti angoli del mondo. Anche in questo caso, se la produzione dovesse partire in tempi brevi, il film potrebbe debuttare prima di Secret Wars.

E anche un personaggio amatissimo nelle precedenti uscite farà il suo ritorno: con la serie “Ironheart” prevista nel 2025 e il film “Armor Wars”, ancora in cerca di un director, vedremo nuovamente Tony Stark indossare l’armatura di Iron Man dopo l’emozionante epilogo visto in “Avengers: Endgame”.

Per concludere, apprendiamo dal noto scooper MTTSH qualche succosa informazione sul già citato crossover “Avengers: Secret Wars”, atteso per il 2027. Si rumoreggia infatti che Abisso assumerà il ruolo di antagonista principale al posto di “Kang”, interpretato da Jonathan Majors. Se confermati, questi presupposti risolverebbero i recenti problemi legali dopo la condanna per molestie in cui s’è imbattuto l’attore afroamericano, anche se ciò potrebbe significare una completa riscrittura del futuro “Avengers: The Kang Dyansty”.

Giovanni Scano

