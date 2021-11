"Eccomi, sono appena arrivato a Milano e sono stato trovato positivo al Covid per la seconda volta in un mese”.

Così Bryan Adams, atterrato oggi alle 13 all’aeroporto lombardo con un volo proveniente da New York.

“Quindi vado in ospedale. Grazie per tutto il vostro supporto”, ha poi proseguito il celebre cantante, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Bryan Adams era arrivato a Milano per il lancio del calendario Pirelli 2022, realizzato interamente con scatti del 62enne musicista canadese che ha immortalato numerose altre rockstar, da Los Angeles a Capri.

Al suo arrivo nello scalo milanese Adams aveva un po' di febbre e per questo gli è stato fatto un tampone che è risultato positivo.

Sempre a Milano, dal 28 settembre è in scena al Teatro Nazionale il musical Pretty Woman, di cui Bryan Adams ha curato le musiche.

